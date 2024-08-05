Військовий Чернігівського гарнізону продавав військове майно у ломбарди: йому оголосили підозру

Військовий підрозділу зв’язку однієї з частин Чернігівського гарнізону підозрюється в систематичному розкраданні військового майна частини та подальшому його продажі.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ” у своєму Telegram-каналі.

Військова контррозвідка СБУ під час досудового розслідування кримінального провадження припинила реалізацію військового майна ломбардами та вилучила його. Наразі вони намагаються повернути інше військове майно до військової частини.

Військовому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.