Кримінал

Військовий Чернігівського гарнізону продавав військове майно у ломбарди: йому оголосили підозру
5 Серпня 2024 11:40
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військові, корупція, поліція
Затримання зловмисників / Telegram

Військовий підрозділу зв’язку однієї з частин Чернігівського гарнізону підозрюється в систематичному розкраданні військового майна частини та подальшому його продажі.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ” у своєму Telegram-каналі.

Військова контррозвідка СБУ під час досудового розслідування кримінального провадження припинила реалізацію військового майна ломбардами та вилучила його. Наразі вони намагаються повернути інше військове майно до військової частини.

Військовому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.


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