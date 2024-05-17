Суспільство

Військовозобов’язані зможуть оновити дані в ЦНАПах

17 Травня 2024 09:49
читать на русском →
цнап, мобілізація
Ілюстративне фото / Getty Images

З 18 травня військовозобов’язані у столиці зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. 

Про це повідомила директорка департаменту ЦНАП Києва Наталія Шамрай в ефірі КИЇВ24.

“Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов’язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані”, – сказала Шамрай.

Зазначається, що ЦНАПи у столиці підключені до відповідної системи. Військовозобов’язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

“Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів”, – додала директорка.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Травня 2024 10:48

Росіяни дійшли тільки до першої лінії оборони на Харківщині – Зеленський
17 Травня 2024 10:30

В обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень
17 Травня 2024 08:35

Окупанти атакували Україну 20 Шахедами
17 Травня 2024 07:09

Окупанти заявили про атаку дронів на Севастополь
16 Травня 2024 20:25

Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки