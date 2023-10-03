Суспільство

Військовому, який розстріляв двох побратимів оголосили підозру 

3 Жовтня 2023 16:56
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прокуратура, військові

Підозру в подвійному вбивстві оголосили військовому, який розстріляв своїх співслужбовців у Києві вночі 2 жовтня.

Про це повідомляє спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону.

Як встановило слідство, солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями цієї ж військової частини.

Між чоловіками виник конфлікт, фігурант розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями.

При затриманні у чоловіка вилучили автомат Калашникова з набоями.

“За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону затриманому повідомлено про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство двох або більше осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою”.


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