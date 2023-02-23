Суспільство

Військова прокуратура РФ не знайшла фактів побиття тувинців у “ДНР”

23 Лютого 2023 20:22
18
читать на русском →
росія

Російська військова прокуратора не знайшла підтверджень скарг мобілізованих з Туви, які раніше повідомили про “випадки знущання з них з боку людей, які назвали себе військовими “ДНР”. Інформація про “заподіяння шкоди здоров’ю тувінських військових” не підтвердилася, наводить видання РБК слова помічника військового прокурора Об’єднаного угруповання військ Андрія Воронкіна.

У соцмережах 5 лютого був опублікований відеоролик, в якому військові тувинською мовою звернулися до глави регіону Владиславу Ховализі, заступнику голови Держдуми, екс-главі Туви Шолбану Кара-оолу, а також до президента РФ Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу. У зверненні вони також поскаржилися на те, що досі не закріплені за якоюсь військовою частиною, а це ускладнює госпіталізацію поранених. За даними РБК, Ховалиг повідомив, що міністерство оборони РФ вирішило перевести мобілізованих, які поскаржилися, до 55-ї бригади.

За кілька днів після публікації звернення Шолбан Кара-оол зустрівся з постраждалими тувінськими мобілізованими. Пізніше він заявив, що “немає такого, щоб хтось був покалічений”, проте при цьому повідомив, що тувинців, яким таки знадобилося “медичне обслуговування”, направили до медустанов. За словами Кара-оола, було також ухвалено рішення, що мобілізованим тувинцям організують навчання на полігоні під командуванням кадрових військових із 55-ї бригади.

Як зазначає видання, 55-а окрема мотострілецька бригада з кінця жовтня 2022 року бере участь у війні на сході України. Підрозділ дислокується у Туві, і основна частина мобілізованих із цього регіону служить у ньому.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2023 21:15
22

Лідери ЄС виступили із заявою у зв’язку з річницею нападу Росії на Україну
23 Лютого 2023 21:01
74

У Харкові триває суд над командиром добровольчого підрозділу “Слобожанщина”
23 Лютого 2023 19:37
46

МЗС України рекомендує Китаю довіряти фактам, а не російській пропаганді
23 Лютого 2023 18:40
57

Генштаб: Росіяни обстріляли 15 районів н.п. на Харківщині, завдано ракетного удару по Дворічній
23 Лютого 2023 18:26
70

Нацбанк представив пам’ятну 20-гривневу банкноту
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки