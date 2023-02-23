Військова прокуратура РФ не знайшла фактів побиття тувинців у “ДНР”

Російська військова прокуратора не знайшла підтверджень скарг мобілізованих з Туви, які раніше повідомили про “випадки знущання з них з боку людей, які назвали себе військовими “ДНР”. Інформація про “заподіяння шкоди здоров’ю тувінських військових” не підтвердилася, наводить видання РБК слова помічника військового прокурора Об’єднаного угруповання військ Андрія Воронкіна.

У соцмережах 5 лютого був опублікований відеоролик, в якому військові тувинською мовою звернулися до глави регіону Владиславу Ховализі, заступнику голови Держдуми, екс-главі Туви Шолбану Кара-оолу, а також до президента РФ Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу. У зверненні вони також поскаржилися на те, що досі не закріплені за якоюсь військовою частиною, а це ускладнює госпіталізацію поранених. За даними РБК, Ховалиг повідомив, що міністерство оборони РФ вирішило перевести мобілізованих, які поскаржилися, до 55-ї бригади.

За кілька днів після публікації звернення Шолбан Кара-оол зустрівся з постраждалими тувінськими мобілізованими. Пізніше він заявив, що “немає такого, щоб хтось був покалічений”, проте при цьому повідомив, що тувинців, яким таки знадобилося “медичне обслуговування”, направили до медустанов. За словами Кара-оола, було також ухвалено рішення, що мобілізованим тувинцям організують навчання на полігоні під командуванням кадрових військових із 55-ї бригади.

Як зазначає видання, 55-а окрема мотострілецька бригада з кінця жовтня 2022 року бере участь у війні на сході України. Підрозділ дислокується у Туві, і основна частина мобілізованих із цього регіону служить у ньому.