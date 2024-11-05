Сухопутні війська запустили гарячу лінію, де можна поскаржитись на ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ запустили гарячу лінію з питань мобілізації та обліку військовозобов’язаних 0800301937.

“Громадяни мають можливість проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації, а також звернутися у випадку проблем та наявності скарг на роботу ТЦК та СП”, – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Також працює Call-центр Командування Сухопутних військ (0800500410). Він забезпечує прямий зв’язок між військовослужбовцями і військовими частинами та командуванням.

“Це інформаційна служба, яка допоможе розв’язати питання щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки”, – додали військові.