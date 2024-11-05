Суспільство

Сухопутні війська запустили гарячу лінію, де можна поскаржитись на ТЦК
5 Листопада 2024 18:51
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мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

Сухопутні війська ЗСУ запустили гарячу лінію з питань мобілізації та обліку військовозобов’язаних 0800301937.

“Громадяни мають можливість проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації, а також звернутися у випадку проблем та наявності скарг на роботу ТЦК та СП”, – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Також працює Call-центр Командування Сухопутних військ (0800500410). Він забезпечує прямий зв’язок між військовослужбовцями і військовими частинами та командуванням.

“Це інформаційна служба, яка допоможе розв’язати питання щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки”, – додали військові.

Гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов’язаних надає швидку і доступну інформацію про військову…

Posted by Сухопутні війська ЗС України on Tuesday, November 5, 2024

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