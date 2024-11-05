У космос запустили перший у світі дерев’яний супутник

Японські дослідники запустили перший у світі супутник із дерев’яними панелями, щоб випробувати властивості деревини в космосі для потенційного використання у майбутніх місіях.

Супутник, відомий як LignoSat, важить 900 грамів і був доставлений до Міжнародної космічної станції в межах місії SpaceX. Після цього його планують випустити на орбіту Землі, повідомляє Reuters.

Супутник із дерев’яними панелями LignoSat / Фото: Reuters

Панелі супутника виготовлені з деревини магнолії, без використання шурупів чи клею. Дослідники з Кіотського університету, зокрема астронавт Такао Доі, вважають, що деревина може стати альтернативою металам, які традиційно використовуються в космічних конструкціях.

Професор лісознавства Кодзі Мурата пояснив, що у космосі деревина демонструє тривалішу довговічність, оскільки там відсутні вода та кисень, які на Землі спричиняють її гниття чи займання. Крім того, дерев’яний супутник має менший вплив на навколишнє середовище: на відміну від металевих, які залишають алюмінієвий оксид під час згоряння.