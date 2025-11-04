        Техно

        Завтра українці зможуть спостерігати найбільший повний Місяць року

        Сергій Бордовський
        4 Листопада 2025 15:16
        Фаза Місяця 5 листопада 2025 року / Скріншот з відео space.com
        Фаза Місяця 5 листопада 2025 року / Скріншот з відео space.com

        У середу, 5 листопада, на нічному небі з’явиться найбільший і найяскравіший повний Місяць 2025 року. Астрономічне явище, відоме як «супермісяць» або Beaver Moon, відбудеться в момент, коли Місяць наблизиться до Землі на мінімальну відстань — близько 356 тисяч кілометрів.

        Як повідомляє Space.com, під час такого зближення супутник здається більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Оптичний ефект особливо помітний, коли Місяць піднімається низько над горизонтом.

        Найкраще спостерігати явище ввечері 5 листопада — у момент сходу Місяця на східному горизонті. Для цього не потрібні телескопи чи спеціальні прилади — достатньо чистого неба.

        Листопадовий повний Місяць традиційно називають «Бобровим», адже саме в цей час у Північній Америці колись розставляли пастки на бобрів перед настанням зими.


