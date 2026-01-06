Генштаб оновив дані про втрати армії РФ: понад 1,21 млн військових

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 6 січня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 213 460 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, за весь період повномасштабної війни російська армія втратила 11 512 танків, 23 863 бойові броньовані машини та 35 831 артилерійську систему. Також знищено 1 593 реактивні системи залпового вогню та 1 269 засобів протиповітряної оборони.

Втрати противника в авіації залишилися без змін і становлять 434 літаки та 347 гелікоптерів. Кількість знищених безпілотників оперативно-тактичного рівня зросла до 101 443 одиниць, крилатих ракет – до 4 137.

Крім того, російські війська втратили 28 кораблів і катерів, два підводні човни, 73 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 036 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що наведені дані уточнюються.