У Липецькій області після атаки безпілотника загорілася Усманська нафтобаза – ASTRA

У ніч на 6 грудня в місті Усмань Липецької області повідомляли про вибухи та пожежу на промисловому об’єкті. Губернатор регіону підтвердив загоряння, не уточнивши, про який саме об’єкт ідеться.

За словами очільника області, після падіння безпілотника сталося займання на промисловому об’єкті в Усманському окрузі. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби.

OSINT-аналіз проєкту ASTRA свідчить, що внаслідок атаки загорілася ТОВ «Усманська нафтобаза», розташована в селі Стрілецькі хутори. Аналітики дійшли такого висновку на основі відео очевидців, які з’явилися в мережі. Зокрема, кадри, опубліковані українським проєктом Exilenova+, за оцінкою ASTRA, були зняті з Залізничної вулиці на відстані близько 1,9 км від нафтобази.

Згідно з відкритими даними, ТОВ «Усманська нафтобаза» займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з їх перевезення власним автотранспортом.