Коли стануть відомі результати виборів в США

У США розпочалися вибори 47-го президента країни. Перші виборчі дільниці відкрилися на північному сході країни о п’ятій ранку за місцевим часом (12:00 за київським).

Для перемоги кожному кандидатові потрібно отримати щонайменше 270 голосів.

Головна конкуренція спостерігається в семи “хитких” штатах, зокрема в Джорджії, Мічигані та Північній Кароліні, де офіційні результати можуть бути оголошені відносно швидко. В інших штатах підрахунок може затягнутися на тижні. Загалом, виборчі дільниці закриваються у вівторок о 18:00 за східним часом (01:00 за київським), а останні — о 01:00 в середу (08:00 за київським).

Перші попередні результати голосування американські ЗМІ оголосять у перші години після закриття дільниць, але вони будуть оціночними. Остаточні результати підрахунків голосів можуть бути оприлюднені протягом кількох днів або навіть тижнів.

У грудні відбудеться голосування колегії виборників, яке формально підтвердить результати голосування.

Остаточне затвердження результатів голосування колегії відбудеться у січні на засіданні Конгресу США, де буде оголошено переможця виборів.

Інавгурація нового президента запланована на 20 січня, коли він офіційно вступить у свої повноваження.