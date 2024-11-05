Суспільство

В Україні утримається холодна та переважно суха погода
5 Листопада 2024 21:55
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Осінь у Кам'янці-Подільському / Фото: instagram/zysko_serhii

У середу, 6 листопада, в Україні очікується прохолодна, переважно суха погода. Температура коливатиметься від -3 °C до +13 °C залежно від регіону.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, нічна температура складе від +3 °C до -3 °C, а вдень повітря прогріється до +6…+11 °C, на Закарпатті та півдні – до +10…+13 °C.

На сході можливі невеликі опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Очікується північно-західний вітер: помірний по всій країні, проте на сході та північному сході можливі штормові пориви.

У Києві опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, помірний, місцями рвучкий. Нічна температура становитиме +1…+3 °C, а денна – +7…+9 °C.


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