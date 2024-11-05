Політика

Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу звільнив міністра оборони Галанта
5 Листопада 2024 20:15
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ізраїль
Колишній міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант / Фото: АР

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галанта.

Як повідомляє The Jerusalem Post, новим міністром оборони призначено Ісраеля Каца, який обіймав посаду міністра закордонних справ.

“Мій найвищий обов’язок як прем’єр-міністра Ізраїлю – забезпечити безпеку країни і привести нас до вирішальної перемоги. У воєнний час, як ніколи, необхідна повна довіра між прем’єр-міністром і міністром оборони. Якщо в перші місяці кампанії у нас була така довіра і ми багато чого досягли, то в останні місяці, на жаль, ця довіра між мною і міністром оборони підірвалася”, – йдеться в заяві Нетаньягу.

За словами Нетаньягу, вони з Галантом розійшлися в поглядах на ведення війни. 

“Я робив безліч спроб усунути ці розбіжності, але вони ставали дедалі ширшими. Вони також стали відомі громадськості в неприйнятній формі, і, що ще гірше, вони стали відомі ворогам”, – додав прем’єр. 

Нетаніягу також заявив, що більшість членів уряду підтримують його рішення.


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