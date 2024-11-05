Політика

Нардеп Олександр Куницький втік з України, – Bihus.info
5 Листопада 2024 17:38
читать на русском →
рада, слуга народу
Нардеп Олександр Куницький / Фото: Liga.net

Нардеп Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно. 

Про це повідомляє Bihus.info з посиланням на власні джерела.

Як давно нардеп за кордоном наразі невідомо, проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі “Голосування депутата”, він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня.

“Друг Дмитрука і Тищенка відомий своїми численними “розбірками” з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький – ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну”, – пишуть журналісти.

За інформацією руху Чесно, Куницький був обраний народним депутатом дев’ятого скликання за округом № 169 (Харків) від партії Слуга народу як безпартійний. У листопаді 2019 року він приєднався до партії.

Також зазначається, що на момент балотування Куницький, крім українського, мав ізраїльське громадянство. Він стверджував, що служив в ізраїльській армії, але пізніше нібито відмовився від ізраїльського громадянства.

Куницький здобув популярність як автоблогер і автор YouTube-канала ZpSanek. Після обрання він заявив, що передав всі корпоративні права на канал.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Листопада 2024 19:35

Прокуратура зафіксувала чергові факти розстрілу росіянами українських полонених
5 Листопада 2024 18:22

РФ за жовтень атакувала Україну рекордною кількістю дронів: прямі влучання складають лише 5%
5 Листопада 2024 17:38

Нардеп Олександр Куницький втік з України, – Bihus.info
5 Листопада 2024 16:21

В Україні підтвердили перші зіткнення ЗСУ з північнокорейськими солдатами
5 Листопада 2024 15:56

Правоохоронці розповіли яким потаємним “добром” володіють працівники МСЕК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки