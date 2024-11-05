Нардеп Олександр Куницький втік з України, – Bihus.info

Нардеп Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно.

Про це повідомляє Bihus.info з посиланням на власні джерела.

Як давно нардеп за кордоном наразі невідомо, проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі “Голосування депутата”, він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня.

“Друг Дмитрука і Тищенка відомий своїми численними “розбірками” з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький – ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну”, – пишуть журналісти.

За інформацією руху Чесно, Куницький був обраний народним депутатом дев’ятого скликання за округом № 169 (Харків) від партії Слуга народу як безпартійний. У листопаді 2019 року він приєднався до партії.

Також зазначається, що на момент балотування Куницький, крім українського, мав ізраїльське громадянство. Він стверджував, що служив в ізраїльській армії, але пізніше нібито відмовився від ізраїльського громадянства.

Куницький здобув популярність як автоблогер і автор YouTube-канала ZpSanek. Після обрання він заявив, що передав всі корпоративні права на канал.