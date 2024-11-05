Виховательку скандального інтернату на Львівщині, яка побила дитину, засудили до громадських робіт

Городокский районний суд Львова виніс вирок виховательці Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру на Львівщині за побиття учениці з інвалідністю.

Інцидент стався у 2023 році, коли під час конфлікту жінка кілька разів ударила дівчинку дерев’яною указкою, штовхнула на диван і продовжила бити по голові, плечах та животі.

Суд визнав виховательку винною за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдавання ударів та побоїв. Їй призначили 100 годин громадських робіт і заборону обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, протягом одного року.