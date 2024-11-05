Кримінал

Виховательку скандального інтернату на Львівщині, яка побила дитину, засудили до громадських робіт
5 Листопада 2024 20:55
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діти
Навчально-реабілітаційний центр у Великому Любені / Фото: Суспільне Львів

Городокский районний суд Львова виніс вирок виховательці Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру на Львівщині за побиття учениці з інвалідністю. 

Інцидент стався у 2023 році, коли під час конфлікту жінка кілька разів ударила дівчинку дерев’яною указкою, штовхнула на диван і продовжила бити по голові, плечах та животі. 

Суд визнав виховательку винною за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдавання ударів та побоїв. Їй призначили 100 годин громадських робіт і заборону обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, протягом одного року.


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