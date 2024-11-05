Політика

Зеленський анонсував кадрові зміни у МЗС
5 Листопада 2024 21:10
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зеленський, кадри, мзс
Будівля МЗС України / Фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою обговорили кандидатури для призначення послів України на вакантні посади за кордоном.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що під час зустрічі були розглянуті питання, пов’язані з роботою української дипломатії, результатами діяльності чинних послів, а також плани щодо заміни та призначенні нових.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що на МЗС чекає переформатування, що передбачає кадрові зміни та активне залучення молоді до дипломатичної служби.


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