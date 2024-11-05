Зеленський анонсував кадрові зміни у МЗС

Президент Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою обговорили кандидатури для призначення послів України на вакантні посади за кордоном.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що під час зустрічі були розглянуті питання, пов’язані з роботою української дипломатії, результатами діяльності чинних послів, а також плани щодо заміни та призначенні нових.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що на МЗС чекає переформатування, що передбачає кадрові зміни та активне залучення молоді до дипломатичної служби.