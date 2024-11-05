Кримінал

У київській книгарні виник мовний конфлікт, поліція склала адмінпротокол
5 Листопада 2024 18:42
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мова, поліція
У київській книгарні виник мовний конфлікт / Кадр з відео

У Київській книгарні-кав’ярні стався мовний конфлікт між дівчиною та групою чоловіків. Інцидент стався 2 листопада в центрі Києва, коли Катерина Косецька, учасниця конфлікту, зауважила, що чоловіки спілкуються російською, незважаючи на прохання на дверях закладу не використовувати цю мову.

За словами Катерини, вона ввічливо попросила дотримуватися правил книгарні, проте чоловіки відреагували агресивно і зневажливо висловлювалися про українську мову. Під час спроби зафіксувати інцидент на камеру один з чоловіків схопив її за руку і силою відібрав телефон.

“Мені дуже боляче дивитися на те, що на 11-му році війни є цивільні люди, які досі не дерусифікувались”, – написала вона у Facebook.

Правоохоронці зареєстрували заяву дівчини, встановили особу порушника — 44-річного мешканця Київської області, і склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Матеріали справи також будуть направлені мовному омбудсмену для можливого притягнення порушника до відповідальності.


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