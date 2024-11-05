В Україні підтвердили перші зіткнення ЗСУ з північнокорейський солдатами

Між Збройними силами України та північнокорейськими військовими в Курській області вже сталися перші зіткнення.

Про це у коментарі південнокорейському телеканалу KBS повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, північнокорейських солдатів “замаскували під бурятів” і змішали з російськими військовими, тому для точного підрахунку втрат і полонених потрібно ретельно перевіряти особи.

Умєров зазначив, що ці зіткнення поки що обмежені, але очікує, що в найближчі тижні масштаби бойових дій за участі корейців можуть збільшитися.

Міністр також повідомив, що росіяни планують розподілити п’ять підрозділів по 3000 осіб кожен уздовж лінії фронту, що становить 1500 км. Таким чином, загальна чисельність північнокорейських військових, які можуть бути залучені у війні, складатиме до 15 000.