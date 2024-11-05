Політика

Дональд Трамп проголосував на виборах
5 Листопада 2024 19:17
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вибори, сша, трамп
Дональд Трамп з дружиною Меланією / Фото: Reuters

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проголосував у Флориді.

Після голосування Трамп зробив заяву, в якій заявив, що його остання президентська кампанія була найкращою, повідомляє CNN.

“Я провів чудову кампанію. Я думаю, що це була, можливо, найкраща з трьох. У першій ми досягли великих успіхів. Друга була набагато кращою, але щось сталося. Я б сказав, що це найкраща кампанія, яку ми проводили,” – зазначив він.

Після голосування Трамп також висловив упевненість у своїй перемозі, але висловив розчарування з приводу того, що оголошення результатів може зайняти деякий час.


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