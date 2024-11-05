Дональд Трамп проголосував на виборах

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проголосував у Флориді.

Після голосування Трамп зробив заяву, в якій заявив, що його остання президентська кампанія була найкращою, повідомляє CNN.

“Я провів чудову кампанію. Я думаю, що це була, можливо, найкраща з трьох. У першій ми досягли великих успіхів. Друга була набагато кращою, але щось сталося. Я б сказав, що це найкраща кампанія, яку ми проводили,” – зазначив він.

Після голосування Трамп також висловив упевненість у своїй перемозі, але висловив розчарування з приводу того, що оголошення результатів може зайняти деякий час.