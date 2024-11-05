Суспільство

Зеленський не підпише закон “про дрова”
5 Листопада 2024 21:39
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закон, зеленський
"Закон про дрова" одразу став приводом для жартів і мемів

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати закон, який змінює покарання за користування лісами, відомий у медіа як “закон про дрова”.

Як повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі BBC, з технічних причин час для того, щоб накласти вето минув.

“Закон про дрова” – так назвали ухвалений Верховною Радою 10 жовтня документ. У законопроекті №9665 передбачено покарання за зберігання, перевезення та збут деревини, яка має незаконне походження.

За порушення передбачені штрафи: від 4 000 до 51 000 гривень, а у випадку великих обсягів – навіть обмеження чи позбавлення волі на термін до 3 років.


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