Зеленський не підпише закон “про дрова”

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати закон, який змінює покарання за користування лісами, відомий у медіа як “закон про дрова”.

Як повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі BBC, з технічних причин час для того, щоб накласти вето минув.

“Закон про дрова” – так назвали ухвалений Верховною Радою 10 жовтня документ. У законопроекті №9665 передбачено покарання за зберігання, перевезення та збут деревини, яка має незаконне походження.

За порушення передбачені штрафи: від 4 000 до 51 000 гривень, а у випадку великих обсягів – навіть обмеження чи позбавлення волі на термін до 3 років.