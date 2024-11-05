Кримінал

Прокуратура зафіксувала чергові факти розстрілу росіянами українських полонених
5 Листопада 2024 19:35
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На Покровському напрямку росіяни розстріляли українських військовополонених, прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

  • 23 жовтня російські військові під час наступу на місто Селидове взяли в полон трьох українських воїнів, яких згодом розстріляли, незважаючи на те, що вони були беззбройними.
  • 1 листопада під час штурму укріплень на Покровському напрямку російські окупанти знову вбили трьох українських військовополонених, застосувавши автоматичну зброю.

“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – повідомили у прокуратурі.


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