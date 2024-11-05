Суспільство

Міноборони ухвалило нову програму підготовки українських льотчиків
5 Листопада 2024 19:54
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міноборони
Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ / Фото: Офіс президента України

Міністерство оборони України ухвалило рішення посилити підготовку українських льотчиків-курсантів, збільшивши кількість тренувальних польотів. Зокрема, це нововведення стосується курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник під час міжвідомчої наради за участю представників військових і авіаційних відомств, передає пресслужба Міноборони.

За словами Мельника, програма передбачає інтенсивний темп базової підготовки, що допоможе курсантам швидше перейти до навчань на сучасних військових літаках. Оптимізація базової підготовки, за його словами, дозволить підготувати більше висококваліфікованих пілотів, що є критично важливим для забезпечення переваги української бойової авіації в повітрі.

“Перевага в повітрі – це шлях до успіху наших дій на фронті загалом”, – підкреслив Мельник.


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