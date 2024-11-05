Правоохоронці розповіли яким потаємним “добром” володіють працівники МСЕК

Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило приховані активи працівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які підозрюються у причетності до корупційних схем.

Про це повідомляються на сайті АРМА.

Перші відпрацьовані агентством запити мають такі результати:

128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси);

140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва);

30 автівок (серед яких автомобілі преміального класу, такі як Lexus, Tesla тощо);

корпоративні права на загальну суму понад 20 млн гривень (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії);

мільйони гривень на рахунках в банках;

зброю.

В агентстві зазначили, що велика кількість з виявлених активів була набута фігурантами під час повномасштабної війни РФ проти України.

“І це – тільки початок. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном”, – зазначила Голова АРМА Олена Дума, додавши, що інформацію про виявлені активи передано до відповідних правоохоронних органів.