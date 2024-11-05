Суспільство

РФ за жовтень атакувала Україну рекордною кількістю дронів: прямі влучання складають лише 5%
5 Листопада 2024 18:22
читать на русском →
війна, ппо
Захисники українського неба / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За даними Повітряних Сил України, у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія застосувала 4300 ударних безпілотників типу “Shahed” та інших типів.

Сили оборони України змогли збити 3063 ворожих БПЛА, що становить 71% від загальної кількості.

У щоденних звітах Повітряних Сил було введено маркування “локаційно втрачені” — це означає, що дрони зникли з радарів, ймовірно, внаслідок активної протидії радіоелектронної боротьби (РЕБ) або з інших причин. Протягом серпня-жовтня 2024 року таких дронів виявилось 1052, що становить 24%. Відповідно, прямі влучання ворожих БПЛА складають лише 5%.

Варто зазначити, що жовтень 2024 року став рекордним за кількістю запущених ворожих безпілотників:

  • Серпень: 818 запущено, 701 збито, 91 локаційно втрачено.
  • Вересень: 1410 запущено, 1156 збито, 201 локаційно втрачено.
  • Жовтень: 2072 запущено, 1206 збито, 766 локаційно втрачено.

Протягом травня, червня та липня 2024 року було випущено 1133 ударних БПЛА, з яких 1055 було збито, а 10 — локаційно втрачені. Відсоток збиття за цей період склав близько 94%.

Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БПЛА типу “Shahed” у травні-липні та серпні-жовтні 2024 року становить 6% та 5% відповідно.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Листопада 2024 19:35

Прокуратура зафіксувала чергові факти розстрілу росіянами українських полонених
5 Листопада 2024 18:22

РФ за жовтень атакувала Україну рекордною кількістю дронів: прямі влучання складають лише 5%
5 Листопада 2024 17:38

Нардеп Олександр Куницький втік з України, – Bihus.info
5 Листопада 2024 16:21

В Україні підтвердили перші зіткнення ЗСУ з північнокорейськими солдатами
5 Листопада 2024 15:56

Правоохоронці розповіли яким потаємним “добром” володіють працівники МСЕК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки