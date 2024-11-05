РФ за жовтень атакувала Україну рекордною кількістю дронів: прямі влучання складають лише 5%

За даними Повітряних Сил України, у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія застосувала 4300 ударних безпілотників типу “Shahed” та інших типів.

Сили оборони України змогли збити 3063 ворожих БПЛА, що становить 71% від загальної кількості.

У щоденних звітах Повітряних Сил було введено маркування “локаційно втрачені” — це означає, що дрони зникли з радарів, ймовірно, внаслідок активної протидії радіоелектронної боротьби (РЕБ) або з інших причин. Протягом серпня-жовтня 2024 року таких дронів виявилось 1052, що становить 24%. Відповідно, прямі влучання ворожих БПЛА складають лише 5%.

Варто зазначити, що жовтень 2024 року став рекордним за кількістю запущених ворожих безпілотників:

Серпень: 818 запущено, 701 збито, 91 локаційно втрачено.

Вересень: 1410 запущено, 1156 збито, 201 локаційно втрачено.

Жовтень: 2072 запущено, 1206 збито, 766 локаційно втрачено.

Протягом травня, червня та липня 2024 року було випущено 1133 ударних БПЛА, з яких 1055 було збито, а 10 — локаційно втрачені. Відсоток збиття за цей період склав близько 94%.

Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БПЛА типу “Shahed” у травні-липні та серпні-жовтні 2024 року становить 6% та 5% відповідно.