Політика

Військова допомога США знову надходить до України через хаб Польщі
12 Березня 2025 10:09
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Контейнери для ЗСУ з США / Фото ілюстративне: Посольство США в Україні
Контейнери для ЗСУ з США / Фото ілюстративне: Посольство США в Україні

Сполучені Штати Америки відновили постачання військової допомоги Україні через польський логістичний хаб у Ясьонці.

Про це повідомив державний секретар Міноборони Польщі Павел Залевський у соцмережі X.

Після того як США призупинили військову та розвідувальну допомогу Україні, постачання через цей логістичний хаб у населеному пункті Ясьонка зупинилися. Після перемовин у Саудівській Аравії, які відбулися 11 березня та на яких вирішили відновити допомогу, це рішення скасували.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати представили спільну заяву за підсумками переговорів, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії. У повідомленні відзначається, що переговори стали важливим кроком на шляху до досягнення тривалого миру в Україні. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.


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