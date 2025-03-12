Військова допомога США знову надходить до України через хаб Польщі

Сполучені Штати Америки відновили постачання військової допомоги Україні через польський логістичний хаб у Ясьонці.

Про це повідомив державний секретар Міноборони Польщі Павел Залевський у соцмережі X.

Після того як США призупинили військову та розвідувальну допомогу Україні, постачання через цей логістичний хаб у населеному пункті Ясьонка зупинилися. Після перемовин у Саудівській Аравії, які відбулися 11 березня та на яких вирішили відновити допомогу, це рішення скасували.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати представили спільну заяву за підсумками переговорів, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії. У повідомленні відзначається, що переговори стали важливим кроком на шляху до досягнення тривалого миру в Україні. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.