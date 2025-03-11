Політика

Переговори між делегаціями України та США завершилися: опублікована спільна заява
11 Березня 2025 20:12
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Зустріч представників України та США У Джидді, що у Саудівській Аравії / Фото: Офіс президента
Зустріч представників України та США У Джидді, що у Саудівській Аравії / Фото: Офіс президента

Україна та Сполучені Штати представили спільну заяву за підсумками переговорів, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії.

Заяву було опубліковано Офісом президента України.

У повідомленні відзначається, що переговори стали важливим кроком на шляху до досягнення тривалого миру в Україні. Представники України і США високо оцінили хоробрість українського народу, який продовжує захищати свою державу. Обидві сторони погодилися, що час для запуску процесу мирного врегулювання настав.

“Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Делегації також обговорили важливість гуманітарних ініціатив, включаючи обмін військовополоненими та звільнення цивільних осіб.

“Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу”, – йдеться у заяві.

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.


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