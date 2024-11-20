Суспільство

Війна в Україні може завершитись у 2025 році – The Economist
20 Листопада 2024 13:23
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війна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У 2025 році Україна та Росія можуть розпочати переговори через тиск США та дефіцит зброї і фінансування  

Про це пише The Economist

Аналітики видання припускають, що у 2025 році активні бойові дії між Україною та Росією можуть завершитися. Під тиском виснаження ресурсів обох сторін, а також через зміну політичних пріоритетів у США, може сформуватися “напівзаморожений конфлікт”.  

У матеріалі зазначено, що боротьба в Конгресі США на початку 2024 року вже призупиняла фінансування України на кілька місяців. Пакет допомоги в $61 млрд, затверджений до того часу, ймовірно, буде вичерпаний до 2025 року.  

США стикаються зі скороченням запасів військової техніки, необхідної Україні, і змушені розподіляти ресурси між іншими пріоритетами, зокрема підтримкою Ізраїлю та Тайваню. У Європі ситуація ще складніша: недостатній розвиток оборонного виробництва не дозволяє задовольнити потреби України.  

Хоча Україна продовжує розвивати власну оборонну промисловість, зокрема у сфері виробництва безпілотників, цього буде недостатньо для компенсації скорочення західної допомоги.  

Видання прогнозує, що у 2025 році США можуть посилити тиск на Україну, спонукаючи до переговорів із Росією. Ймовірно, це включатиме територіальні поступки з боку України. Вказується, що Крим і східний Донбас, окуповані Росією у 2014 році, навряд чи повернуться під контроль Києва. Також частина територій, захоплених після 2022 року, може залишитися у складі РФ.  

В обмін на це Україна може отримати гарантії безпеки, серед яких ідеальним варіантом стало б членство в НАТО. Однак із поверненням Дональда Трампа до влади перспективи вступу України до Альянсу стають малоймовірними, хоча інші форми гарантій все ж можливі.  

The Economist припускає, що переговори між Україною та Росією можуть розпочатися у 2025 році. Це супроводжуватиметься зниженням інтенсивності бойових дій, аж до припинення вогню. Формат такого конфлікту може нагадувати “напівзаморожений”.


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