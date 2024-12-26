Політика

Трамп вчергове зазіхає на Канаду, Панамський канал та Гренландію
26 Грудня 2024 10:43
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канада, трамп
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп вчергове озвучив свої претензії на Канаду, Панамський канал та висловив зазіхання на Гренландію. Відповідні заяви він зробив у різдвяному привітанні.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

У своєму різдвяному зверненні майбутній президент США вчергове назвав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо “губернатором Канади” та заявив, що податки для жителів країни занадто високі.

“Але якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки будуть знижені більш ніж на 60%, їхній бізнес одразу ж подвоїться, і вони будуть захищені у військовому відношенні, як жодна інша країна в усьому світі”, – написав політик.

Також Трамп привітав зокрема й “прекрасних солдатів Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом”. Новообраний президент згадав, що Америка втратила 38 тисяч людей під час його будівництва 110 років тому.

Звернувся й Трамп до жителів Гренландії, “яка потрібна США для національної безпеки”.

“Народ, який хоче, щоб США були там – і ми будемо!”, – написав Трамп.

Допис Дональда Трампа в Truth Social / Фото: скриншот

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