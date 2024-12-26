Трамп вчергове зазіхає на Канаду, Панамський канал та Гренландію

Новообраний президент США Дональд Трамп вчергове озвучив свої претензії на Канаду, Панамський канал та висловив зазіхання на Гренландію. Відповідні заяви він зробив у різдвяному привітанні.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

У своєму різдвяному зверненні майбутній президент США вчергове назвав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо “губернатором Канади” та заявив, що податки для жителів країни занадто високі.

“Але якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки будуть знижені більш ніж на 60%, їхній бізнес одразу ж подвоїться, і вони будуть захищені у військовому відношенні, як жодна інша країна в усьому світі”, – написав політик.

Також Трамп привітав зокрема й “прекрасних солдатів Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом”. Новообраний президент згадав, що Америка втратила 38 тисяч людей під час його будівництва 110 років тому.

Звернувся й Трамп до жителів Гренландії, “яка потрібна США для національної безпеки”.

“Народ, який хоче, щоб США були там – і ми будемо!”, – написав Трамп.