Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є поранені

Російські окупаційні війська атакували дроном центральний ринок у Нікополі Дніпропетровської області, повідомляє ДСНС.

Внаслідок удару поранення отримали шестеро людей: четверо жінок і двоє чоловіків.

Рятувальники разом з медиками швидкої оперативно надали першу медичну допомогу постраждалим і доправили їх до лікарні.

“Всі постраждалі госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років – “важкі”. Решта – в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу”, – додав очільник ОВА Сергій Лисак.

Торгові приміщення на ринку зазнали значних пошкоджень.