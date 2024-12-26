Кримінал

Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є поранені
26 Грудня 2024 11:16
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Російські окупаційні війська атакували дроном центральний ринок у Нікополі Дніпропетровської області, повідомляє ДСНС.

Внаслідок удару поранення отримали шестеро людей: четверо жінок і двоє чоловіків. 

Рятувальники разом з медиками швидкої оперативно надали першу медичну допомогу постраждалим і доправили їх до лікарні.

“Всі постраждалі госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років – “важкі”. Решта – в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу”, – додав очільник ОВА Сергій Лисак.

Торгові приміщення на ринку зазнали значних пошкоджень.

Наслідки обстрілу ринка у Нікополі / Фото: ДСНС

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