Повітряні сили вдарили по російському заводу з виробництва ракетного палива

Повітряні сили ЗСУ нещодавно здійснили високоточний удар по заводу в Ростовській області, який виробляє паливо для балістичних ракет.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що ця операція є частиною широкомасштабної кампанії з послаблення здатності Росії проводити терористичні атаки проти українців.

“Днями Повітряні Сили завдали високоточного удару по об’єкту військово-промислового комплексу у місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області. Російська федерація використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об’єктів української цивільної інфраструктури, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції”, – йдеться у повідомленні.

18 грудня у Ростовській області РФ лунали вибухи. Виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар нарахував щонайменше 10 ракет.

У Повітряних Силах ЗСУ тоді побічно підтвердили цей удар загадковим дописом.

“Немає нічого прекраснішого, ніж ракети Scalp & Storm Shadow у напрямку імперії зла! Дякуємо партнерам за підтримку України! Дякуємо пілотам 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка за успішну бойову роботу!”, – йшлося у повідомленні Повітряних Сил.