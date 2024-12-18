Суспільство

Повітряні Сили побічно підтвердили удар ракетами Storm Shadow по об’єктах у РФ
18 Грудня 2024 20:39
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війна, росія
Франко-британська авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії Storm Shadow/SCALP EG / Фото: Повітряні Сили ЗСУ

По об’єктах у Ростовській області РФ вдарили ракетами Storm Shadow. Виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар нарахував щонайменше 10 ракет.

Аналітики групи “КіберБорошно” заявили, що метою атаки став виробничий майданчик підприємства “Комбинат Каменский” у Каменськ-Шахтинському. Це підприємство спеціалізується на виробництві сумішевих ракетних палив, включаючи паливні заряди для озброєння та військової техніки.

За попередніми даними, продукція комбінату використовується для створення різних типів зброї, зокрема протитанкових ракет “Корнет” та балістичних ракет “Іскандер-М”.

У Повітряних Силах ЗСУ побічно підтвердили цей удар.

“Немає нічого прекраснішого, ніж ракети Scalp & Storm Shadow у напрямку імперії зла! Дякуємо партнерам за підтримку України! Дякуємо пілотам 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка за успішну бойову роботу!”, – йдеться у повідомленні Повітряних Сил.


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