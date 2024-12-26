Розпочалось голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

У четвер, 26 грудня, стартувало онлайн-голосування для обрання 15 членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.
Деталі голосування
- Голосування розпочалось о 9:00 та триватиме до 21:00.
- Проголосувати можуть усі громадяни України, які проживають на її території.
- Процедура здійснюється через сервіс “Дія”.
- На розгляд подано 40 кандидатів, з яких оберуть 15 представників, які увійдуть до складу ради.
У оборонному відомстві зазначили, що антикорупційна рада створена для моніторингу діяльності Міністерства оборони та впровадження ініціатив щодо підвищення прозорості й боротьби з корупцією.
Проголосувати можна за посиланням.