Суспільство

Розпочалось голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
26 Грудня 2024 11:03
читать на русском →
міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

У четвер, 26 грудня, стартувало онлайн-голосування для обрання 15 членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

Деталі голосування

  • Голосування розпочалось о 9:00 та триватиме до 21:00.
  • Проголосувати можуть усі громадяни України, які проживають на її території.
  • Процедура здійснюється через сервіс “Дія”.
  • На розгляд подано 40 кандидатів, з яких оберуть 15 представників, які увійдуть до складу ради.

У оборонному відомстві зазначили, що антикорупційна рада створена для моніторингу діяльності Міністерства оборони та впровадження ініціатив щодо підвищення прозорості й боротьби з корупцією.

Проголосувати можна за посиланням.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Грудня 2024 11:16

Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є поранені
26 Грудня 2024 09:43

Підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину
26 Грудня 2024 09:22

ССО показали другу частину “Записок рядового Джонга” – бійця КНДР, ліквідованого на Курщині
26 Грудня 2024 08:49

Уночі понад 30 дронів атакували Україну: деталі від ПС
26 Грудня 2024 08:09

Дірки у фюзеляжі вказують, що азербайджанський літак збили росіяни, – The Times
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки