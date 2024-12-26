Кримінал

Черговий суддя Львова отримав підозру у корупції
26 Грудня 2024 18:34
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набу, сап
Ілюстративне фото з відкритих джерел

НАБУ і САП оголосили підозру колишньому голові Західного апеляційного господарського суду за підозрою у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватного підприємства.

Про це повідомляють НАБУ,САП.

 “Йдеться про 1 мільйон доларів США, які підприємець мав передати в обмін на ухвалення “потрібних” рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду. Крім того, підозрюваний обіцяв запобігти вбивству, яке, за його словами, планували опоненти підприємця у судовому процесі”.

Правоохоронці повідомили, що кількість підозрюваних у цій справі зросла до трьох осіб. Ще двом колишнім головам Господарського суду Львівської області підозру було вручено раніше, 9 грудня.


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Черговий суддя Львова отримав підозру у корупції
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