Окупанти атакували дроном Часовий Яр: двоє загиблих та двоє поранених

Російські війська здійснили атаку FPV-дроном по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині. Внаслідок удару загинули двоє місцевих мешканців 60 та 64 років.

Про це Донецька обласна прокуратура повідомила в Телеграмі

Ще двоє цивільних – 27 та 55 років – отримали поранення кінцівок. Одного з постраждалих довелося госпіталізувати. Багатоповерхівка зазнала пошкоджень від атаки.

Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ). Триває досудове розслідування воєнного злочину.