Кримінал

Окупанти атакували дроном Часовий Яр: двоє загиблих та двоє поранених
26 Грудня 2024 21:45
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атаки ворога, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські війська здійснили атаку FPV-дроном по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині. Внаслідок удару загинули двоє місцевих мешканців 60 та 64 років.

Про це Донецька обласна прокуратура повідомила в Телеграмі

Ще двоє цивільних – 27 та 55 років – отримали поранення кінцівок. Одного з постраждалих довелося госпіталізувати. Багатоповерхівка зазнала пошкоджень від атаки.

Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ). Триває досудове розслідування воєнного злочину.


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