Зеленський нагородив військових Зірками Героїв

Президент України Володимир Зеленський сьогодні нагородив захисників держави найвищими відзнаками – Золотими Зірками Героїв України та бойовою нагородою – Хрестом бойових заслуг. Нагороди полеглих воїнів отримали їхні родини.

Відео церемонії оприлюднено на офіційній YouTube-сторінці Офісу Президента.

“Сьогодні, наступного дня після Різдва, ми вшановуємо найвищими державними нагородами – Золотими Зірками Героїв України – та особливою бойовою нагородою – Хрестом бойових заслуг – наших найсміливіших воїнів і найвідданіших людей,” – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що у світі є майже 200 незалежних держав, і кожна з них має свій характер та свою причину існування. “Для України такою причиною є наші люди,” – додав глава держави.

Зеленський висловив подяку воїнам від імені всієї країни:

“Україна шануватиме кожного і кожну, хто врятував її. Вічна пам’ять тим, хто віддав своє життя заради України.”