Суспільство

Росіяни вперше почали застосовувати техніку біля Торецька
26 Грудня 2024 17:52
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фронт
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ситуація в районі Торецька залишається найскладнішою в зоні відповідальності ОТУ “Луганськ”, російські сили почали використовувати техніку, чого раніше на цьому напрямку не спостерігалося.

Про це повідомила речниця ОТУ “Луганськ” Анастасія Бобовнікова.

“У Торецьку ситуація дійсно дуже напружена. Бої тривають буквально за кожен будинок. Буває, що ворог просувається на один будинок, але наступного дня ми його вже відбиваємо”.

Як зазначила речниця, на цьому напрямку російські війська почали застосовувати техніку, чого раніше не спостерігалося.

“На північній околиці Торецька, у селищі Неліпівка, противник розпочав використовувати техніку. За останню добу там тривали бої із застосуванням бойових броньованих машин, багі та мотоциклів. Раніше цього не було, але зараз ворог суттєво активізувався”.


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