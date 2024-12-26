Суспільство

В АРМА відреагували на заборону суду продавати речі Медведчука
26 Грудня 2024 18:45
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Медведчук
Віктор Медведчук / Фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав заборону на реалізацію арештованого майна, пов’язаного з Віктором Медведчуком.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

 Згідно із заявою Олени Думи, до забороненого майна входять активи, які АРМА вже реалізувало через систему Prozorro.Продажі. Серед них — автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі загальною вартістю понад 10,2 мільйона гривень.

Ухвала ВАКС обґрунтована ризиками відчуження чи зменшення вартості цих активів, які належать відповідачам або афілійованим із ними компаніям. Суд вважає, що продаж цих активів може унеможливити виконання рішення про їх конфіскацію на користь держави, якщо такий вердикт буде ухвалено.

 Частину майна вже було продано, а отримані кошти спрямовано до держбюджету. Однак, за словами Думи, рішення ВАКС ставить під сумнів законність цих дій та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами.

АРМА зупинило всі активні торги, щоб виконати рішення суду, і готується оскаржити ухвалу в апеляційному порядку.


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