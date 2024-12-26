Кримінал

Міністра безпеки Боснії заарештували за хабарництво  
26 Грудня 2024 19:45
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корупція
Ненад Нешич / Фото з відкритих джерел

Міністр безпеки Боснії Ненад Нешич та ще шестеро осіб були заарештовані у четвер за підозрою в організованій злочинності, відмиванні грошей, зловживанні службовим становищем та отриманні хабарів.

Про це повідомляє Reuters.

Державний прокурор разом з Міністерством внутрішніх справ Боснії та Герцеговини, а також Республіки Сербської, проводять розслідування корупційних схем у державній компанії «Дороги РС», де Нешич обіймав посаду генерального директора з 2016 по 2020 рік.

До арешту також причетні нинішній генеральний директор компанії Мілан Дакіч і брат колишнього міністра Младен Лучіч. Імена чотирьох інших підозрюваних не розголошуються.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який сам перебуває під слідством, заявив, що прокуратура проводить кампанію переслідування сербських урядовців.

46-річний Нешич став міністром безпеки у січні 2023 року. Він є лідером партії «Демократичний народний альянс», що входить до коаліції з «Альянсом незалежних соціал-демократів» на чолі з Мілорадом Додіком, президентом Республіки Сербської.


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