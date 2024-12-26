Суспільство

Зеленський відзначив бригади, задіяні в операції на Курщині 
26 Грудня 2024 20:37
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Володимир Зеенський / ОП

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 26 грудня висловив подяку бригадам, які беруть участь у Курській операції, та військовим, які здійснюють далекобійні удари по території Росії.

Про це заявив Зеленський

 “Дякую за стійкість і сміливість нашим бригадам, які проявили себе у боях останніми тижнями: 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам. Окрема подяка 68-й окремій єгерській бригаді – молодці! Також хочу відзначити 225-й та 425-й окремі штурмові батальйони – дякую!

Особливо хочу відзначити всіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. У нас є правильні та необхідні результати у знищенні військової інфраструктури ворога, і лише такої. Україна захищається від агресії, а наші удари спрямовані виключно на військові цілі.

Дякую Збройним Силам України, Службі безпеки України, ГУР, зовнішній розвідці та всім залученим структурам за точність і професійність”.


 Президент також заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.


 “Дуже важливо, що Сполучені Штати збільшують постачання озброєння. Це необхідно для вирівнювання ситуації на фронті. Я вдячний нашим партнерам. Темпи постачання повинні зрости, щоб сповільнити російські штурми.

Нам потрібна більша потужність у зброї та сильніші позиції для дипломатії. Кожен підрозділ і кожна бригада, які сприяють цьому, наближають нашу країну до можливості встановлення нормального миру”.


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