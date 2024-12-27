На фронті за добу відбулося 171 боєзіткнення, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом доби, 26 грудня, зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найактивнішим залишається Покровський напрямок.
Про це йдеться у зведені Генерального штабу ЗСУ.
- Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.
- За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське.
- Вчора агресор чотири рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.
- Чотири штурми відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.
- На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора в бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.
- На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.
- На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.
- На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.
- На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.
- На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 20 атак противника, ворог завдав 424 артилерійські обстріли, зокрема 30 — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 24 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ.
“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 18 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, засіб ППО, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів”, – повідомили у Генштабі.