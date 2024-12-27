Суспільство

Зниклими безвісти вважаються майже 60 тисяч українців
27 Грудня 2024 07:41
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війна, полонені
Родичі зниклих безвісти і полонених українських військових на Софійській площі / Фото: hromadske

Станом на кінець 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перебуває майже 60 тисяч громадян.

Про це повідомив начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України Дмитро Богатюк, передає “Укрінформ”.

За словами Богатюка, з моменту запуску реєстру в ньому було зареєстровано понад 70 тисяч зниклих. Частину цих людей вдалося повернути живими, іншу частину, на жаль, ідентифікували серед загиблих. Проте майже 60 тисяч осіб досі перебувають у статусі зниклих безвісти.

В жовтні повідомлялось, що в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, є понад 59 тисяч записів. Серед записаних – понад 49 тисяч осіб перебувають у розшуку як особи, зниклі безвісти за особливих обставин. Серед них 1769 – це діти віком до 18 років.


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