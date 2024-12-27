Нардеп Куницький з вересня перебуває у США: у Раді назвали ситуацію “неприємною”

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Куницький виїхав до США 23 вересня, але досі не повернувся до України. Як повідомляє проєкт “Схеми“, Куницький оформив тижневе відрядження для “поглиблення міжпарламентського співробітництва”, проте не з’являвся на засіданнях Верховної Ради після 20 вересня.

Джерела “Схем” у ВР та правоохоронних органах підтвердили, що поїздка була погоджена Радою, але витрати не покривалися з держбюджету. У комітетських засіданнях нардеп брав участь востаннє в жовтні, використовуючи режим відеоконференції.

Це не перший випадок, коли Куницький затримується за кордоном. Влітку 2023 року він пробув у відрядженні майже три тижні, хоча мав повернутися за п’ять днів. У зв’язку з цим ДБР відкривало провадження, однак підозру депутату так і не оголошували.

Голова ВР Руслан Стефанчук пояснив, що відкриття кримінальної справи не накладає на депутатів жодних обмежень. Заступник голови Ради Олександр Корнієнко додав, що випадок Куницького не є унікальним, зазначивши: “Це неприємна ситуація, але були й інші подібні випадки”.