Суспільство

Росіяни вночі запустили по україні дві ракети та понад 20 безпілотників
27 Грудня 2024 09:41
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війна, ппо
Мобільна вогнева група ППО / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У ніч на 27 грудня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” та 24-ма ударними БпЛА.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та  Донецькій областях”, – йдеться у повідомленні.

11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).


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