Росіяни вночі запустили по україні дві ракети та понад 20 безпілотників

У ніч на 27 грудня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” та 24-ма ударними БпЛА.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях”, – йдеться у повідомленні.

11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).