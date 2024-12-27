Буданов прокоментував авіакатастрофу у Казахстані

Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом “Панцир-С1”. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі для The War Zone.

“Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРК “Панцир-С1″ на території Росії”, — повідомив Буданов.

Представник США також зазначив, що російська система протиповітряної оборони, ймовірно, стала причиною катастрофи.

25 грудня в Казахстані під час екстреної посадки розбився лайнер авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, загинули 38 із 67 осіб на борту. За інформацією численних джерел різних ЗМІ, у літак у районі Грозного влучила ракета російської ППО.