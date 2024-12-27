Суспільство

Буданов прокоментував авіакатастрофу у Казахстані
27 Грудня 2024 09:08
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авіакатастрофа, казахстан
Катастрофа літака Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній" / Скриншот з відео

Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом “Панцир-С1”. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі для The War Zone.  

“Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРК “Панцир-С1″ на території Росії”, — повідомив Буданов.  

Представник США також зазначив, що російська система протиповітряної оборони, ймовірно, стала причиною катастрофи.  

25 грудня в Казахстані під час екстреної посадки розбився лайнер авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, загинули 38 із 67 осіб на борту. За інформацією численних джерел різних ЗМІ, у літак у районі Грозного влучила ракета російської ППО.


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