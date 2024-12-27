Суспільство

Сили оборони, можливо, захопили в полон першого солдата армії КНДР
27 Грудня 2024 07:54
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Південнокорейська розвідка заявила, що українські війська взяли в полон північнокорейського військового, який брав участь у бойових дій на боці Росії. Про це повідомляє агентство “Ренхап”. 

“Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни було підтверджено захоплення пораненого північнокорейського солдата”, – цитує агентство повідомлення Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS). 

Джерело AFP у південнокорейській розвідці заявило, що поки що немає інформації, де саме було взято в полон північнокорейського військового. 

У четвер 26 грудня телеграм-канали поширили фото, як стверджувалося, першого північнокорейського військового, взятого в полон у Курській області. 

Офіційно ця інформація не підтверджена.

Заявлений полонений військовий КНДР / Фото з соцмереж

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