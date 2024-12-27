Політика

Конституційний суд Південної Кореї розглядає справу про імпічмент президента Йон Сок Йоля
27 Грудня 2024 08:52
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Засідання Конституційного суду Південної Кореї / Фото: REUTERS

У п’ятницю, 27 грудня, Конституційний суд Південної Кореї проведе перше засідання щодо справи про імпічмент президента Йон Сок Йоля.

Як повідомляє Reuters, на засіданні будуть присутні юридичні представники Юна. Суд розгляне питання законності його відсторонення парламентом, пов’язаного з рішенням про введення воєнного стану.

Юридичну команду президента представляють два адвокати, один із яких має досвід роботи прокурором, а інший — колишній речник Конституційного суду. Сам Йон Сок Йоль не зобов’язаний бути присутнім на слуханнях.

Суд має до 180 днів, щоб ухвалити рішення: або поновити Йона на посаді, або остаточно відсторонити його. У разі відсторонення нові президентські вибори повинні відбутися протягом 60 днів.


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