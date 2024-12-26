Політика

Зеленський і Вучич обговорили двосторонні відносини та євроінтеграцію
26 Грудня 2024 21:40
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зеленський, сербія
Володимир Зеленський / ОП

Президенти України та Сербії Володимир Зеленський і Александар Вучич провели телефонну розмову, під час якої обговорили розвиток двосторонніх відносин.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Український лідер висловив вдячність за фінансову та гуманітарну допомогу від сербської сторони. Особливу увагу президенти приділили координації зусиль обох країн на шляху до Європейського Союзу.

У розмові Александар Вучич передав новорічні вітання українському народу та висловив сподівання на швидке встановлення миру.

Зеленський також відзначив важливу дипломатичну подію – прийняття вірчих грамот від нового посла Сербії. За його словами, відновлення повноформатної роботи дипломатичної місії під керівництвом нового посла відкриває нові можливості для поглиблення співпраці між державами.


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