Авіакатастрофа у Казахстані: літак збила російська система ППО “Панцир-С”

Літак “Азербайджанських авіаліній”, що прямував з Баку до Грозного і зазнав катастрофи поблизу казахського міста Актау, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом “Панцир-С”.

Про це пише Reuters.

Згідно з інформацією від джерела, знайомого з азербайджанським розслідуванням, перед інцидентом зв’язок з літаком було порушено системами радіоелектронної боротьби при наближенні до Грозного. Цю версію підтвердили ще три джерела, наближені до розслідування. При цьому підкреслюється, що інцидент не вважається навмисним.

Рейс J2-8243 відхилився від запланованого маршруту в південному регіоні Росії, де активно використовуються системи протиповітряної оборони проти українських дронів. Замість посадки в Грозному літак пролетів сотні кілометрів над Каспійським морем, перш ніж зазнати катастрофи.

Російська сторона пояснила аварію можливим зіткненням з птахом, проте не прокоментувала причини значного відхилення від курсу та перетину Каспійського моря. Примітно, що найближчий російський аеропорт Махачкала був закритий того ранку.

Офіційні представники Казахстану, включаючи віце-прем’єр-міністра Каната Бозимбаєва та транспортного прокурора регіону, утримались від підтвердження чи спростування версії про збиття літака російськими ППО, посилаючись на триваюче розслідування.

Міністерство оборони Росії поки що не надало коментарів щодо інциденту.