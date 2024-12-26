Данія посилює оборону Гренландії

Данія оголосила про значне збільшення витрат на оборону Гренландії лише через кілька годин після того, як новообраний президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні цього арктичного регіону.

Про це пише BBC.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що новий оборонний пакет складе не менше 1,5 млрд доларів, що відповідає “двозначній мільярдній сумі” в данських кронах. Він зазначив, що оголошення було зроблене в іронічний час, адже напередодні Трамп заявив про важливість Гренландії для національної безпеки США.

Гренландія, автономна територія Данії, має стратегічне значення через своє розташування на найкоротшому шляху між Європою та Північною Америкою. Також регіон багатий на природні ресурси, включаючи корисні копалини та нафту.

За словами Поульсена, оборонний пакет передбачає закупівлю двох інспекційних кораблів, двох безпілотників далекого радіусу дії, а також створення двох додаткових команд собачих упряжок. Окрім цього, планується збільшення штату Арктичного командування в Нууку та модернізація одного з ключових аеропортів Гренландії для обслуговування винищувачів F-35.

“Ми роками недостатньо інвестували в Арктику, і тепер настав час зміцнити нашу присутність,” – зазначив Поульсен. Данські ЗМІ оцінюють вартість пакета в межах 12-15 млрд крон.

Це рішення було оголошено після заяви Трампа на платформі Truth Social, де він наголосив, що контроль над Гренландією є “абсолютною необхідністю” для національної безпеки США.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів, що “ми не продаємося”, водночас закликавши до збереження відкритості для співпраці й торгівлі, особливо з сусідами.

Аналітики зазначають, що план зміцнення оборони Гренландії обговорювався ще до заяв Трампа. Проте повільне нарощування військової присутності Данії в регіоні може викликати посилення вимог США щодо більшого контролю, враховуючи інтереси Китаю та Росії в Арктиці.