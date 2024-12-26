Мобілізація чоловіків з інвалідністю з 1 січня: у МОЗ спростували заяву

Міністерство охорони здоров’я спростувало чутки про мобілізацію осіб з інвалідністю з 1 січня
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Останнім часом у мережі шириться неправдива інформація про нібито мобілізацію людей з інвалідністю через ліквідацію МСЕКів (медико-соціальних експертних комісій) і створення спеціальних комісій для перегляду їх статусу. МОЗ запевняє, що це не відповідає дійсності.
Основні тези МОЗ:
- Люди з інвалідністю не підлягають примусовому перегляду статусу, якщо інвалідність підтверджена безстроково.
- Повторний огляд проводитиметься лише за плановим графіком або у випадках, якщо пацієнти пропустили огляд із поважних причин у 2022–2024 роках.
- Статус інвалідності, наданий МСЕК, залишається чинним, включно з усіма пільгами, послугами, допомогою та відстрочкою від мобілізації.
- Незаконні рішення про встановлення інвалідності є винятком, якщо їх переглядають у межах кримінальних справ.
Що зміниться:
З 2025 року експертні команди лікарів-практиків замінять МСЕКи, але їх діяльність ґрунтуватиметься на чинному законодавстві та встановлених критеріях.
Строки для повторних оглядів:
- Чоловіки віком 25–60 років із 2 чи 3 групою інвалідності мають пройти огляд до 1 листопада 2025 року.
- Інші пацієнти (окрім виняткових випадків) – до 1 квітня 2026 року.
Винятки:
- Перебування на територіях із бойовими діями чи тимчасово окупованих територіях.
- Тяжкі порушення функцій організму (наприклад, відсутність кінцівки, онкологічні чи психічні захворювання).
- Військовослужбовці, для яких статус інвалідності чинний під час служби та протягом 60 днів після її завершення.
МОЗ підкреслило, що всі пільги та гарантії для осіб із безстроковою інвалідністю залишаються чинними, а повторні оцінювання здійснюються лише за необхідності або бажанням пацієнта.