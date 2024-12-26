Мобілізація чоловіків з інвалідністю з 1 січня: у МОЗ спростували заяву

Міністерство охорони здоров’я спростувало чутки про мобілізацію осіб з інвалідністю з 1 січня

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Останнім часом у мережі шириться неправдива інформація про нібито мобілізацію людей з інвалідністю через ліквідацію МСЕКів (медико-соціальних експертних комісій) і створення спеціальних комісій для перегляду їх статусу. МОЗ запевняє, що це не відповідає дійсності.

Основні тези МОЗ:

Люди з інвалідністю не підлягають примусовому перегляду статусу, якщо інвалідність підтверджена безстроково.

Повторний огляд проводитиметься лише за плановим графіком або у випадках, якщо пацієнти пропустили огляд із поважних причин у 2022–2024 роках.

Статус інвалідності, наданий МСЕК, залишається чинним, включно з усіма пільгами, послугами, допомогою та відстрочкою від мобілізації.

Незаконні рішення про встановлення інвалідності є винятком, якщо їх переглядають у межах кримінальних справ.

Що зміниться:

З 2025 року експертні команди лікарів-практиків замінять МСЕКи, але їх діяльність ґрунтуватиметься на чинному законодавстві та встановлених критеріях.

Строки для повторних оглядів:

Чоловіки віком 25–60 років із 2 чи 3 групою інвалідності мають пройти огляд до 1 листопада 2025 року.

Інші пацієнти (окрім виняткових випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Винятки:

Перебування на територіях із бойовими діями чи тимчасово окупованих територіях.

Тяжкі порушення функцій організму (наприклад, відсутність кінцівки, онкологічні чи психічні захворювання).

Військовослужбовці, для яких статус інвалідності чинний під час служби та протягом 60 днів після її завершення.

МОЗ підкреслило, що всі пільги та гарантії для осіб із безстроковою інвалідністю залишаються чинними, а повторні оцінювання здійснюються лише за необхідності або бажанням пацієнта.