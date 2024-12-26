Суспільство

Мобілізація чоловіків з інвалідністю з 1 січня: у МОЗ спростували заяву
26 Грудня 2024 18:49
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мобілізація, моз
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров’я спростувало чутки про мобілізацію осіб з інвалідністю з 1 січня

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Останнім часом у мережі шириться неправдива інформація про нібито мобілізацію людей з інвалідністю через ліквідацію МСЕКів (медико-соціальних експертних комісій) і створення спеціальних комісій для перегляду їх статусу. МОЗ запевняє, що це не відповідає дійсності.

Основні тези МОЗ:

  • Люди з інвалідністю не підлягають примусовому перегляду статусу, якщо інвалідність підтверджена безстроково.
  • Повторний огляд проводитиметься лише за плановим графіком або у випадках, якщо пацієнти пропустили огляд із поважних причин у 2022–2024 роках.
  • Статус інвалідності, наданий МСЕК, залишається чинним, включно з усіма пільгами, послугами, допомогою та відстрочкою від мобілізації.
  • Незаконні рішення про встановлення інвалідності є винятком, якщо їх переглядають у межах кримінальних справ.

Що зміниться:
 З 2025 року експертні команди лікарів-практиків замінять МСЕКи, але їх діяльність ґрунтуватиметься на чинному законодавстві та встановлених критеріях.

Строки для повторних оглядів:

  • Чоловіки віком 25–60 років із 2 чи 3 групою інвалідності мають пройти огляд до 1 листопада 2025 року.
  • Інші пацієнти (окрім виняткових випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Винятки:

  • Перебування на територіях із бойовими діями чи тимчасово окупованих територіях.
  • Тяжкі порушення функцій організму (наприклад, відсутність кінцівки, онкологічні чи психічні захворювання).
  • Військовослужбовці, для яких статус інвалідності чинний під час служби та протягом 60 днів після її завершення.

МОЗ підкреслило, що всі пільги та гарантії для осіб із безстроковою інвалідністю залишаються чинними, а повторні оцінювання здійснюються лише за необхідності або бажанням пацієнта.


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