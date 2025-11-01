Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено автоматично — Шмигаль

В Україні набув чинності оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, понад 720 тисяч відстрочок уже продовжено автоматично — без жодних додаткових дій громадян, оскільки всі необхідні дані є у державних реєстрах.

Більше 80% заяв нині подаються онлайн — через застосунок «Резерв+», без паперових довідок і відвідування установ. Для тих, хто оформлює документи у традиційний спосіб, прийом тепер здійснюють ЦНАПи, а не територіальні центри комплектування. Лише за сьогодні центри надання адмінпослуг прийняли близько 4 тисяч заяв.

«Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через “Резерв+”. Це швидше та зручніше», — закликав Шмигаль.

Прем’єр подякував обласним військовим адміністраціям, місцевій владі та командам ЦНАПів за оперативну організацію процесу. За його словами, нова система робить процедуру прозорішою, мінімізує людський фактор, усуває ризики зловживань і дозволяє розвантажити ТЦК для головного завдання — забезпечення мобілізації.

«Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська», — підсумував Шмигаль.